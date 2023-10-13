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В 2024 году по нацпроекту ликивидируют мусорный полигон в Славянском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2024-godu-po-natsproektu-likividiruyut-musornyj-poligon-v-slavyanskom-rajone
В 2024 году по нацпроекту ликивидируют мусорный полигон в Славянском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Рекультивация проходит в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Сейчас на полигоне укладывают геотекстиль и устанавливают дренажный слой из песчано-гравийной смеси — выполнено 15% работ. Работы по укладке изолирующего слоя полигона выполнили на 50%. В планах завершить весь комплекс мероприятий в 2024 году.

«Продолжаем планомерную работу по ликвидации полигона ТКО. Планировку и уплотнение поверхности тела полигона уже выполнили более чем на 97%», — отметил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Он добавил, что специалисты уже выполнили геодезическую привязку и начали подготовку к бурению скважин дегазации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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