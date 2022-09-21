Ректора КубГАУ Александра Трубилина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени»
Общество
21.09.2022 21:52
Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством первой степени» Трубилина Александра Ивановича — ректора Кубанского государственного аграрного университета имени И. Т. Трубилина», — говорится в тексте документа.
Александр Трубилин доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, депутат ЗСК, сообщает ТАСС.
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