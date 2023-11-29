Ректор КубГУ: на следующий год ставим задачу — снова стать чемпионами НФСЛ

Ранее сборная Кубанского госуниверситета досрочно завоевала четвертый чемпионский титул в Национальной студенческой футбольной лиге.

Ректор КубГУ Михаил Астапов отметил, что в этом году команда шла к очередному чемпионству поступательно. В 2021 году сборная университета заняла третье место в НФСЛ, а в прошлом году — второе. По его мнению, путь к недавней победе стал более длинным, чем в годы прошлых побед университета.

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«Сезон-2024 будет знаковым для всех команд — он станет юбилейным, десятым для НСФЛ. Мы ставим перед собой задачу достойно выступить в следующем году, а для сборной КубГУ задача выступить достойно приравнивается к задаче выиграть чемпионат», — сказал Астапов.

Ректор КубГУ уточнил, что в следующем году в составе сборной вуза не планируют серьезных изменений. При этом в межсезонье произойдет определенная ротация. Астапов подчеркнул, что по среднему возрасту футболистов сборная университета самая молодая в студенческой лиге, сообщает издание «Студенческий спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Кубанского государственного университета за три матча до завершения сезона Национальной футбольной студенческой лиги гарантировала для себя чемпионский трофей. В итоге после 12 игр команда КубГУ набрала 31 очко.