КубГУ стал чемпионом Национальной футбольной студенческой лиги

Сборная Кубанского государственного университета (КубГУ) за три матча до завершения сезона Национальной футбольной студенческой лиги гарантировала для себя чемпионский трофей.

Ближайшие преследователи краснодарской команды в турнирной таблице — сборные Крымского федерального университета и Донского государственного технического университета — не смогли выявить победителя в очном противостоянии в Ростове-на-Дону. Матч завершился нулевой ничьей.

В итоге после 12 игр команда КубГУ набрала 31 очко. А на счету делящих вторую и третью строчки в таблице КФУ и ДГТУ по 21 баллу. Разрыв в 10 очков гарантировал команде КубГУ чемпионство в турнире.

Команда КубГУ завоевывает золото Национальной футбольной студенческой лиги уже в четвертый раз, сообщает пресс-служба ФК «КубГУ».

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