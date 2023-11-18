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ФК «Сочи» заключил соглашение о сотрудничестве с иранским клубом «Эстегляль»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-zaklyuchil-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-iranskim-klubom-esteglyal
ФК «Сочи» заключил соглашение о сотрудничестве с иранским клубом «Эстегляль»
Фото t.me/Sochipfc

Клубы планируют совместно развивать футбол в Сочи и Тегеране.

«Документ предусматривает тесное взаимодействие клубов в области развития молодежного сектора футбола, методической подготовки специалистов и тренеров, а также проведение международных стажировок, открытых тренировок, конференций и PR-мероприятий с участием представителей обеих команд», — сообщили в пресс-службе российского клуба.

Кроме того, «Сочи» и «Эстегляль» планируют обмениваться молодыми футболистами и брать их в аренду с правом выкупа. Предусмотрено и получение прибыли в случае последующей продажи игроков в третьи клубы.

Также клубы договорились о проведении контрольных матчей. Даты игр определят позже. Соглашение подписано до конца 2026 года и может быть продлено по желанию сторон.

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