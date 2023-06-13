Рекордный дефицит кадров зафиксировали в Краснодарском крае с начала года

Кадровую ситуацию в регионе эксперты определили через соотношение числа резюме к количеству вакансий во всех отраслях.

Еще в январе индекс занятости в Краснодарском крае составлял 4,9 резюме на вакансию. В апреле он начал резко снижаться и в мае составил 3,5 резюме на вакансию. При этом комфортным балансом на рынке труда принято считать 6,5 резюме на вакансию. Если на 1 вакансию представлено менее 4 резюме, то это говорит о дефиците кадров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе HH.ru Юг.

Самый большой дефицит кадров на Кубани зафиксировали в сферах: медицины — 1,4 резюме на вакансию, розничной торговли — 1,7 резюме на вакансию, автобизнеса — 2,3 резюме на вакансию, рабочего персонала — 2,7 резюме на вакансию, строительства — 2,8 резюме на вакансию, туристического, ресторанного и гостиничного бизнеса — 2,9 резюме на вакансию.

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