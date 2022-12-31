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Рекордного за 100 лет туриста встретили в Сочи

Общество
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Рекордного за 100 лет туриста встретили в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Рекордный турист за вековую историю Сочи как курорта прибыл в аэропорт. Им стала Анна Нурутдинова из Казани, которая приехала на праздники отдохнуть с семьей.

Почетного туриста встретили Дед Мороз и Снегурочка, они вручили ей сертификат на посещение знаковых туристических мест Сочи.

«Новый год встречаем традиционно в Сочи, потому что только здесь можно прогуляться по солнечному побережью и покататься в горах», — сказала Анна Нурутдинова.

С начала 2022 года в Сочи отдохнули 7 млн 200 тыс. гостей, что стало рекордным турпотоком. В уходящем году больше всего туристов было из Москвы и Подмосковья — 26%, на втором месте жители Краснодарского края (13%), на Ростовскую область и Санкт-Петербург пришлось 6-7%.

«В 2023 году продолжим повышать уровень сервиса, расширять сектор услуг, впервые примем официальный документ —  Стратегию развития отрасли, по которой вместе с крупными и малыми субъектами туристического и санаторно-курортного бизнеса продолжим плановое развитие», — отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Всего за последние 10 лет Сочи принял 65 млн гостей, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: Сочи планирует принять в новогодние праздники 200 тыс. туристов.

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