Рекордное количество БМП отремонтировали на Бронетанковом ремонтном заводе в Кущевском районе

По итогам марта 163-й Бронетанковый ремонтный завод, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы», отремонтировал рекордное количество БМП-2 за всю 75-летнюю историю своей работы.

Уточняется, что на заводе в Кущевском районе ремонтируют БМП-2 как полученные с баз хранения, так и поступающие с территории СВО. Точное число отремонтированных спецавтомобилей не называется, но, предположительно, речь идет о сотнях.

С начала спецоперации на Украине завод нарастил мощности и увеличил количество сотрудников на 293 человека. Кроме того, в настоящее время на заводе открыты 330 дополнительных вакансий, сообщает портал «Царьград».

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