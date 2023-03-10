Краснодарский край в январе нарастил объемы промышленного производства

По данным Росстата за январь, в целом по стране наблюдается спад промышленного производства на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В 2022 году этот показатель составил всего 0,6%. Однако отмечается, что положительная динамика сохранилась в 48 регионах, в том числе, в Краснодарском крае.

Наибольший рост промышленности выявили в Бурятии, там рост превысил 50%. Вторую строчку занимает Ярославская область с показателем 31,2%. Третьей по росту промышленности стала Калмыкия (на 30,9%).

Нарастить показатель примерно на 5-9% смогли Якутия и Хабаровский край, Омская и Тюменская области, Алтайский край, Челябинская область. Такой же результат показали Краснодарский край и Тульская область.

Отмечается, что в сравнении с январем 2022 года добыча полезных ископаемых сократилась на 3,1%, обрабатывающие производства снизили объемы выпуска на 2,3%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, на 7,5%. Отмечается, что положительную динамику показал энергетический сектор. Показатель вырос на 0,7%.

Объемы добычи угля сократились на 3,5%, нефти и газа на 3,2%, металлических руд – на 3,1%. Вместе с тем выросли объемы добычи прочих полезных ископаемых на 14,2%.

Выросло производство транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) на 27,4%, продуктов питания – на 4,4%, напитков — на 7,1%, одежды — на 5,5%. Также положительную динамику показали отрасли, связанные с выпуском компьютеров и периферии, оптических и электронных изделий — на 5,5%, электрооборудования — на 0,7%, сообщает пресс-служба Росстата.

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