Новый парфюмерный цех в Краснодаре планируют запустить в 2024 году
О завершении строительства здания цеха для производства парфюмерии на улице Тюляева сообщили 6 марта.
В настоящее время на объекте ведется внутренняя отделка помещений. В рамках инвестпроекта компания «Солнце» закупила новое оборудование. В общей сложности инвестор вложил в проект порядка 30 млн рублей.
«Сейчас оборот предприятия составляет более 400 т или 3,8 млн единиц продукции ежегодно. Инвестор уже вложил около 30 млн рублей. С расширением производства и запуском новых линий объемы увеличатся. Планируется, что введут цех в следующем году», — сказал глава управления инвестиций и развития МСП Артем Анацкий.
Инвестсоглашение об открытии новых линий краснодарское предприятие по выпуску натуральной парфюмерии и косметики подписало в 2021 году. Планируемый объем инвестиций — около 80 млн рублей. Реализация проекта обеспечит дополнительно 50 рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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