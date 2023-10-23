Рекордно жаркая погода ожидается 23 октября в Краснодарском крае

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога, 23 октября Краснодарский край будет под влиянием теплого циклона, выходящего в центр Европейской части России. Температура воздуха днем приблизится к отметкам 26…28°С.

«Основная зона облаков и дождей обойдет Кубань стороной, а вот поступление очень теплого воздуха продолжится, в условиях преимущественно солнечной и сухой погоды температурный фон на 7-8°С превысит норму и приблизится к рекордно высоким отметкам», — написал Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик добавил, что 24 октября на Кубани возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Днем воздух прогреется до 19…21°С.

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