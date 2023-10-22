Летнее тепло уйдет из Краснодарского края с 23 октября

На юге России прогнозируется снижение температуры воздуха в среднем на 10 градусов °C.

«Период возвращения летнего тепла на юге европейской части России будет до понедельника. В Краснодарском крае, Крыму и других регионах ожидается 24-28 градусов, даже местами до 30 градусов. Но со вторника температура понизится, похолоданием это сложно назвать», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что в большинстве регионов на юге днем будет комфортная температура около 17-19 градусов, сообщает ТАСС.

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