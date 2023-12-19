Рекорд по числу плановых операций за день побили в НИИ-ККБ № 1 в Краснодаре

Хирурги ККБ № 1 проведут 376 плановых хирургических вмешательств 19 декабря.

Главврач ККБ № 1, профессор Владимир Порханов отметил, что в текущем году провели порядка 70 тыс. хирургических вмешательств, из них 24 тыс. — высокотехнологичные.

Отмечается, что ежегодно ККБ № 1 наращивает объемы хирургической помощи. За последние пять лет общее число операций выросло на треть. При этом высокотехнологичной является каждая четвертая операция.

«Это очень большое количество. Если взять в сравнение любой федеральный центр, не постесняюсь сказать, мы в разы превосходим их по многим показателям. Эта эффективность отражает успехи нашей клиники. В этом году мы ожидаем, что более 120 тыс. пациентов пройдет лечение в Первой краевой больнице», — сказал Порханов.

Спектр хирургических услуг очень разнообразен: от рутинных методик до роботизированного удаления опухолей. Также клиника занимается трансплантацией органов. Ввод в эксплуатацию объектов второй очереди позволил ККБ № 1 увеличить число пациентов, количество и качество операций. В больницу закупили новое современное оборудование. Это позволило в разы увеличить количество эндоскопических операций, внедрить новые гибридные методики, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

«Благодарю губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева за помощь здравоохранению Кубани, в том числе, выделение средств на продолжение реконструкции НИИ-ККБ №1. Министерство здравоохранения края, в свою очередь, будет продолжать развивать оказание высокотехнологичной помощи пациентам», — цитирует министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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