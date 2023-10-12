Хирурги ККБ № 1 впервые в ЮФО заменили клапан аорты по уникальной технологии

Врачи Краевой клинической больницы № 1 в Краснодаре провели операцию по имплантации аортального клапана, используя устройство Sentinel для защиты головного мозга от эмболических осложнений.

«Оборудование представляет собой систему с фильтрами, способными улавливать мельчайшие фрагменты изменённого аортального клапана, которые могут попасть в системный кровоток во время операции, вызвав различные осложнения», — написал в Telegram министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Хирурги проводили операцию под наркозом. Они прокололи бедренную артерию в области паха под местной анестезией. Пациент уже чувствует себя хорошо. Его здоровью и жизни ничего не угрожает.

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