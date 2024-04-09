Реконструкцию парка «Ривьера» в Сочи завершат к 1 июня

Об этом 9 апреля сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи отметил, что удалось набрать высокие темпы в работе по обновлению парка. Сейчас модернизацию проводят на 11 участках, ежедневно на объекте задействовано до 60 специалистов.

«Все исторические детали обстановки сохраним. Новое плиточное покрытие укладывают по дизайнерскому эскизу. На реставрации и центральная входная группа», — написал Алексей Копайгородский в Telegram.

Глава Сочи добавил, что также продолжается озеленение территории. Так, в «Ривьере» одновременно создают семь новых зеленых зон с субтропической растительностью.

«Уверен, в обновленном общественном пространстве наши жители и гости города найдут много точек притяжения. Благоустройство завершим к 1 июня», — заключил Копайгородский.

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