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Реконструкцию очистных сооружений завершили в Горячем Ключе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rekonstruktsiyu-ochistnyh-sooruzhenij-zavershili-v-goryachem-klyuche
Реконструкцию очистных сооружений завершили в Горячем Ключе
Фото пресс-службы администрации Горячего Ключа

Строительно-монтажные работы по реконструкции водозаборных сооружений с установкой станции очистки воды выполнили в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Объект уже ввели в эксплуатацию. Благодаря модернизации в Горячем Ключе чистой питьевой водой будут обеспечены 40 тыс. жителей и 4 школы, 8 детсадов, 2 спортшколы, поликлиника, больница, ледовый дворец и дом культуры. На реконструкцию из федерального бюджета было выделено более 223 млн рублей.

Работы стартовали в 2021 году. Параллельно проводили два этапа — на первом оборудовали водозабор «Центральный». Там возвели станцию обезжелезивания воды производительностью 12 тыс. куб. м в сутки, установили два резервуара с чистой водой по 1 тыс. куб м и смонтировали новые сети канализации, водо- и электроснабжения.

На втором этапе реконструкцию вели на водозаборе «Жидкова щель». Там установили два резервуара по 1 тыс. куб. м, резервуар ливневых стоков, дизельную электростанцию мощностью 300 кВт, а также отремонтировали насосную станцию.

В Краснодарском крае с начала программы ввели в эксплуатацию шесть объектов питьевого водоснабжения — в Армавире, Анапе и Горячем Ключе, а также в Успенском, Белореченском и Новокубанском районах. Планируется построить или реконструировать еще четыре объекта — в Каневском, Крыловском, Темрюкском и Ленинградском районах, сообщает пресс-служба проектной дирекции Минстроя России.

Читайте также: правительство выделит около 3,3 млрд рублей на строительство очистных сооружений в Геленджике.

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