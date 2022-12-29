Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Правительство выделит около 3,3 млрд рублей на строительство очистных сооружений в Геленджике

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-vydelit-okolo-3-3-mlrd-rublej-na-stroitelstvo-ochistnyh-sooruzhenij-v-gelendzhike
Правительство выделит около 3,3 млрд рублей на строительство очистных сооружений в Геленджике
Фото пресс-службы администрации Геленджика

Правительство РФ направит Краснодарскому краю средства на продолжение строительства комплекса очистных сооружений до конца года. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кубань получит финансирование в размере около 3,3 млрд рублей. Это необходимо для выполнения обязательств в рамках концессионного строительства сооружений.

Мощность инженерных систем составит 50 куб. м в сутки. Они будут очищать сточные воды из жилых домов и предприятий города. Строительство комплекса сооружений позволит улучшить условия жизни местных жителей и отдыха туристов, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Читайте также: в Новороссийске на реконструкцию очистных сооружений «Алексино» направят 6,4 млрд рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где могут построить курортный город-миллионник в Краснодарском крае
В Тихорецке 20 человек эвакуировали при пожаре во Дворце Культуры
В Тихорецке 20 человек эвакуировали при пожаре во Дворце Культуры
Житель Краснодара на грузовике насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП в Адыгее
Житель Краснодара на грузовике насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП в Адыгее
Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара
Черный пиар: акция «Третий гроб в подарок» возмутила жителей Краснодара
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Третий гроб в подарок»: полиция Краснодара начала проверку странной акции
  2. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  3. Министр финансов РФ: инфляция в стране по итогам года составит порядка 12%
  4. Горный шаттл из аэропорта в Красную Поляну запустили в Сочи
  5. Мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки на Западном обходе в Краснодаре
  6. Генконсульство Турции перенесут из Новороссийска в Краснодар в 2023 году
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях