Правительство выделит около 3,3 млрд рублей на строительство очистных сооружений в Геленджике
Экономика
29.12.2022 09:45
Правительство РФ направит Краснодарскому краю средства на продолжение строительства комплекса очистных сооружений до конца года. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Кубань получит финансирование в размере около 3,3 млрд рублей. Это необходимо для выполнения обязательств в рамках концессионного строительства сооружений.
Мощность инженерных систем составит 50 куб. м в сутки. Они будут очищать сточные воды из жилых домов и предприятий города. Строительство комплекса сооружений позволит улучшить условия жизни местных жителей и отдыха туристов, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
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