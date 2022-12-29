Правительство выделит около 3,3 млрд рублей на строительство очистных сооружений в Геленджике

Правительство РФ направит Краснодарскому краю средства на продолжение строительства комплекса очистных сооружений до конца года. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кубань получит финансирование в размере около 3,3 млрд рублей. Это необходимо для выполнения обязательств в рамках концессионного строительства сооружений.

Мощность инженерных систем составит 50 куб. м в сутки. Они будут очищать сточные воды из жилых домов и предприятий города. Строительство комплекса сооружений позволит улучшить условия жизни местных жителей и отдыха туристов, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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