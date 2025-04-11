Реконструкцию Федоровского гидроузла на Кубани планируют завершить в 2027 году
Компания АО «ЧиркейГЭССтрой» завершит строительство объекта до 30 декабря 2027 года.
Сейчас подпорном гидроузле на реке Кубань строят противофильтрационную завесу котлована основного сооружения — водоподпорной плотны. Кроме того, строится отводящий канал.
В соответствии с госпрограммой эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса из федерального бюджета выделено 9,5 млрд рублей.
С введением гидроузла в работу регион планирует получать 1 млн тонн риса в год, сейчас в крае производится более 50% от всего риса по России, сообщает «Ведомости Юг».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сооружение гидроузла на реке Кубань в станице Федоровской обрушилось 22 апреля 2022 года. Проект реконструкции Федоровского гидроузла одобрили эксперты Главгосэкпертизы России. В ближайшее время на объекте реконструируют канал спрямления, земляную и водосливную плотины, а также отводящий канал. Кроме того, на гидроузле построят противофильтрационную завесу для снижения уровня неравномерных осадков и рыбопропускной шлюз.