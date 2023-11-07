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Реконструкцию артезианских скважин завершают на Ленинградском водозаборе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rekonstruktsiyu-artezianskih-skvazhin-zavershayut-na-leningradskom-vodozabore
Реконструкцию артезианских скважин завершают на Ленинградском водозаборе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Специалисты предприятия «Кубаньводкомплекс» ведут работы в поселке Октябрьском. Всего модернизируют три артезианские скважины Ленинградского водозабора глубиной 220 м.

«На одной из скважин уже ведут испытания и промывку, на второй сейчас продолжают буровые работы. Завершить реконструкцию планируют до конца 2023 года. Это обеспечит бесперебойную подачу воды и улучшит ее качество у жителей четырех районов края — Ейского, Щербиновского, Староминского и Кущевского», — сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Реконструкцией скважин занимается предприятие в рамках своей инвестиционной программы.

Подземные воды в поселке Октябрьском дают от 35 до 50 тыс. куб м. питьевой воды в сутки. Скважины на водозаборе бурят впервые за 40 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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