Реконструкцию артезианских скважин завершают на Ленинградском водозаборе

Специалисты предприятия «Кубаньводкомплекс» ведут работы в поселке Октябрьском. Всего модернизируют три артезианские скважины Ленинградского водозабора глубиной 220 м.

«На одной из скважин уже ведут испытания и промывку, на второй сейчас продолжают буровые работы. Завершить реконструкцию планируют до конца 2023 года. Это обеспечит бесперебойную подачу воды и улучшит ее качество у жителей четырех районов края — Ейского, Щербиновского, Староминского и Кущевского», — сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

Реконструкцией скважин занимается предприятие в рамках своей инвестиционной программы.

Подземные воды в поселке Октябрьском дают от 35 до 50 тыс. куб м. питьевой воды в сутки. Скважины на водозаборе бурят впервые за 40 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: артезианскую скважину реконструировали в Крымском районе.