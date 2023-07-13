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Артезианскую скважину реконструировали в Крымском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/artezianskuyu-skvazhinu-rekonstruirovali-v-krymskom-rajone
Артезианскую скважину реконструировали в Крымском районе
Артезианскую скважину реконструировали в Крымском районе

Ремонтные работы в селе Ударном прошли по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Глубина скважины составила 75 м, а ее производительность — 48 куб. м/ч.

«Она вышла из строя и без воды остались более 300 жителей хуторов Ударный, Карла Маркса, Ленинский. Реконструкцию скважины выполнили оперативно», — сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

Всего в 2022 году на Кубани построили 26,7 км сетей центрального водоснабжения. Капремонту подвергли 41 объект, это водозаборы и скважины. Бесперебойной питьевой водой обеспечили жителей 25 муниципальных образований края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: резервные артезианские скважины введут в строй в Горячем Ключе.

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