Реконструкция коллектора на улице Уральской в Краснодаре выполнена на 60%

Рабочим осталось заменить более 1,7 тыс. м сетей водоотведения. Сейчас они меняют существующий железобетонный коллектор на новый — долговечный полиэтиленовый, с большей пропускной способностью.

«Работы ведут методом горизонтально-направленного бурения, чтобы минимизировать нагрузку на дорожную сеть. На этом участке глубина залегания коллектора 7 м 20 см. Работы ведутся строго в соответствии с графиком», — рассказал директор РВК «Экосервис» Дмитрий Масловский.

Прослужить трубы должны более 50 лет. Для удобства жителей работы ведут без отключения водоотведения.

Улучшение качество услуг после ремонта ощутят на себе жители улиц Уральской, Лизы Чайкиной, Меланжевой и Старокубанской. А более 8 тыс. новых абонентов из ЖК «Урал» и «Режиссер» смогут подключиться к централизованной системе водоотведения.

Работы планируют завершить до конца 2024 года.

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