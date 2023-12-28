Рекламу в запрещенных соцсетях планируют ограничить блогерам из России

В Госдуму внесли законопроект о налогообложении рекламы в социальных сетях, не позволяющий российским блогерам уходить от налогов и запрещающий им зарабатывать на запрещенных интернет-платформах.

Соавтор проекта зампред комитета Госдумы по экономической политике Артемом Кирьянов отметил, что доказать факт рекламы будет легко. Так, для целей налогообложения можно просчитать любую скрытую рекламу.

«Важно создать ситуацию, при которой за эту площадку не будут платить, и тогда они перейдут в русский сегмент рунета. Сегодня это можно сделать, что называется, бесшовно, достаточно легко», — цитирует Кирьянова телеканал «360».

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