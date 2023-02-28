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Рейсы из Санкт-Петербурга в Сочи задержатся из-за ограничения воздушного пространства

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rejsy-iz-sankt-peterburga-v-sochi-zaderzhatsya-iz-za-ogranicheniya-vozdushnogo-prostranstva
Рейсы из Санкт-Петербурга в Сочи задержатся из-за ограничения воздушного пространства
Фото unsplash.com

Об этом 28 февраля сообщили в авиакомпании «Россия». Задержка рейсов в несколько городов, в том числе в Сочи, связана с временным ограничением на использование воздушного пространства.

Ограничения обслуживания рейсов ввели в аэропорту «Пулково» 28 февраля около 11:00. В 12:31 в правительстве Санкт-Петербурга сообщили о снятии ограничений.

«Небо над Петербургом открыто. Все временные ограничения сняты», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Согласно скорректированному расписанию, из Санкт-Петербурга задержится вылет рейсов FV 6105 в Нижний Новгород, FV 6325 в Калининград, FV 6019 в Москву (Внуково), FV 6565 в Сочи, FV 6569 в Сочи, FV 6447 в Кировск, сообщает пресс-служба авиакомпании в Telegram.

Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», причины временного прекращения приема и отправки самолетов в аэропорту «Пулково» не сообщались.

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