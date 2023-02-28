Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге временно прекратил принимать и отправлять самолеты
Происшествия
28.02.2023 11:39
О приостановке обслуживания рейсов в аэропорту «Пулково» сообщили 28 февраля около 11:00.
Согласно данным Flightradar, в небе над Санкт-Петербургом и окрестностями в настоящее время нет рейсов. В правительстве Санкт-Петербурга сообщили, что сам аэропорт и его службы работают в штатном режиме.
«В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Причины задержки рейсов не сообщаются.
Судя по онлайн-табло воздушной гавани, регистрация пассажиров на вылетающие рейсы продолжается. На некоторых указан статус «посадка закончена».
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