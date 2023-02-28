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Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге временно прекратил принимать и отправлять самолеты

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/aeroport-pulkovo-v-sankt-peterburge-vremenno-prekratil-prinimat-i-otpravlyat-samolety
Аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге временно прекратил принимать и отправлять самолеты
Фото t.me/ASupersharij

О приостановке обслуживания рейсов в аэропорту «Пулково» сообщили 28 февраля около 11:00.

Согласно данным Flightradar, в небе над Санкт-Петербургом и окрестностями в настоящее время нет рейсов. В правительстве Санкт-Петербурга сообщили, что сам аэропорт и его службы работают в штатном режиме.

«В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Причины задержки рейсов не сообщаются.

Судя по онлайн-табло воздушной гавани, регистрация пассажиров на вылетающие рейсы продолжается. На некоторых указан статус «посадка закончена».

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