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Рейсовый автобус врезался в бетонное ограждение под Абинском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rejsovyj-avtobus-vrezalsya-v-betonnoe-ograzhdenie-pod-abinskom
Рейсовый автобус врезался в бетонное ограждение под Абинском
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП произошло в поселке Ахтырском Абинского района 4 февраля около 19:00.

По предварительным данным,  водитель, управляя рейсовым автобусом Майкоп — Геленджик, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

В момент аварии в автобусе находилось 12 пассажиров. Медицинская помощь им не потребовалась.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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