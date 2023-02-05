Рейсовый автобус врезался в бетонное ограждение под Абинском
Происшествия
05.02.2023 11:56
ДТП произошло в поселке Ахтырском Абинского района 4 февраля около 19:00.
По предварительным данным, водитель, управляя рейсовым автобусом Майкоп — Геленджик, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.
В момент аварии в автобусе находилось 12 пассажиров. Медицинская помощь им не потребовалась.
По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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