Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе в Краснодарском крае

ЧП случилось ночью 30 июля на автомобильной дороге поселок Соленый — Порт Кавказ в Темрюкском районе.

Рейсовый автобус Neoplan с пассажирами под управлением 61-летнего водителя следовал из Пятигорска в Симферополь. Около 02:20 на дороге в Темрюкском районе произошло самовозгорание в задней части транспортного средства. Люди из автобуса незамедлительно эвакуировались — всего 21 человек. Никто не пострадал.

Прибывшие на место пожарные не смогли остановить возгорание, и автобус выгорел дотла, сообщает пресс-служба ОМВД России по Темрюкскому району.

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