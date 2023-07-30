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Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rejsovyj-avtobus-sgorel-dotla-na-trasse-krasnodarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Рейсовый автобус сгорел дотла на трассе в Краснодарском крае
Фото ОМВД России по Темрюкскому району

ЧП случилось ночью 30 июля на автомобильной дороге поселок Соленый — Порт Кавказ в Темрюкском районе.

Рейсовый автобус Neoplan с пассажирами под управлением 61-летнего водителя следовал из Пятигорска в Симферополь. Около 02:20 на дороге в Темрюкском районе произошло самовозгорание в задней части транспортного средства. Люди из автобуса незамедлительно эвакуировались — всего 21 человек. Никто не пострадал.

Прибывшие на место пожарные не смогли остановить возгорание, и автобус выгорел дотла, сообщает пресс-служба ОМВД России по Темрюкскому району.

Фото ОМВД России по Темрюкскому району

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