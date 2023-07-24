Фура сгорела на трассе М-4 «Дон» в районе Кореновска

Большегруз загорелся 24 июля на 1 тыс. 277 км трассы около 8:40.

Видео с места происшествия опубликовали очевидцы. На кадрах видно, что прицеп фуры со всем содержимым полностью сгорел.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС 24 июля в 8:40. На место прибыли подразделения Кореновского пожарно-спасательного гарнизона и установили, что горит автомобиль на площади 20 кв. м.

В 8:46 огонь локализовали, в 8:50 ликвидировали открытое горение, в 9:09 пожар полностью потушили. На месте работали 10 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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