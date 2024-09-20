Рейсовый автобус с пассажирами загорелся в Темрюке

Инцидент произошел 20 сентября в 13:30 на улице Розы Люксембург. В результате происшествия никто не пострадал.

Известно, что рейсовый автобус Темрюк — Голубицкая загорелся во время движения. В этот момент в транспорте находились 20 пассажиров. Водитель помог им эвакуироваться.

Предварительная причина возгорания автобуса — замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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