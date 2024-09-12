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Автобус выгорел полностью на трассе в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtobus-vygorel-polnostyu-na-trasse-v-sochi
Фото t.me/Chp_Dagomys

Пожар произошел днем 12 сентября на Батумском шоссе около остановки «Нижняя Шаумяновка» в Дагомысе.

О произошедшем сообщили в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что огонь полностью охватил пассажирский автобус.

На место прибыли пожарные расчеты. В 15:11 автобус потушили. При пожаре никто не пострадал.

По предварительным данным, автобус загорелся в движении, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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