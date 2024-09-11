Иномарка загорелась во время движения на улице Красной в Краснодаре
Происшествия
11.09.2024 07:35
Пожар произошел вечером 10 сентября на улице Красной.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, автомобиль марки BMW загорелся во время движения. На кадрах с места происшествия видно, что огонь вспыхнул в моторном отсеке машины. Водитель пытался тушить машину из огнетушителя, ему пришли на помощь очевидцы.
На место происшествия прибыли пожарные и потушили огонь. Причины возгорания автомобиля устанавливаются.
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