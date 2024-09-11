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Иномарка загорелась во время движения на улице Красной в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/inomarka-zagorelas-vo-vremya-dvizheniya-na-ulitse-krasnoj-v-krasnodare
Иномарка загорелась во время движения на улице Красной в Краснодаре
Фото t.me/tk_krd

Пожар произошел вечером 10 сентября на улице Красной.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, автомобиль марки BMW загорелся во время движения. На кадрах с места происшествия видно, что огонь вспыхнул в моторном отсеке машины. Водитель пытался тушить машину из огнетушителя, ему пришли на помощь очевидцы.

На место происшествия прибыли пожарные и потушили огонь. Причины возгорания автомобиля устанавливаются.

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