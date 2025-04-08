Рейсовый автобус Москва — Геническ опрокинулся в Ростовской области

Дорожное происшествие случилось утром 8 апреля на автодороге в Аксайском районе.

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса Москва — Геническ не справился с управлением на повороте и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП с автобусом есть пострадавшие. Их точное количество уточняется. Уже известно, что в аварии пострадали как минимум три человека. По факту дорожного происшествия правоохранители проводят проверку, сообщает RT.

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