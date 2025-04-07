Массовое ДТП с участием трех машин произошло в Тимашевске, есть пострадавшие

Массовая авария произошла на улице Братьев Степановых, в районе ж/д поликлиники.

Столкнулись три автомобиля — LADA, Mercedes и Volkswagen. Предварительно, пострадали 3 человека, 2 из них несовершеннолетние.

По всей улице затруднено движение, на месте аварии работают экстренные службы, пишет газета «Знамя Труда».

Читайте также: юный гонщик за рулем ВАЗ устроил ДТП с 6 пострадавшими в Новокубанском районе. Авария с участием легкового автомобиля и грузовика произошла 4 апреля в 23:05 на улице Лукьянова в станице Бесскорбной. По предварительным данным, подросток сел за руль автомобиля ВАЗ-2105 и решил покатать друзей. На главной дороге несовершеннолетний водитель не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди и поворачивавшего налево грузового автомобиля Hyundai. Произошло столкновение, после которого грузовик опрокинулся на бок. Отечественная легковушка получила серьезные механические повреждения.