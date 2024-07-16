Рейды за нудистами на незакрепленных пляжах усилили в Сочи

Соблюдение этических норм поведения будут контролировать сотрудники администрации города-курорта и полицейские.

«В Сочи усилили рейды с целью выявления нарушения этических норм пребывания на незакрепленных территориях береговой полосы всех районах Сочи, в том числе граждан, находящихся на пляжных территориях в обнаженном виде», — сообщил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Святослав Ершов.

За общими нормами поведения будут следить в тех местах, где купание запрещено. На оборудованных пляжах уже действуют правила поведения в воде и на суше.

«Случаи нарушения могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство, за которое законом предусмотрена административная ответственность», — добавил Ершов.

На пляжах Сочи уже выявили 11 фактов правонарушений. Пятерым разъяснили правила поведения, остальным выписали административные протоколы. Очередной рейд провели 16 июля в Лазаревском районе города, сообщает РИА «Новости».

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