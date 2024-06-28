Рейды по навязчивым аниматорам и уличным фотографам провели на курортах Кубани

В разгар курортного сезона традиционно увеличилось число жалоб на неуместные услуги. Зачастую это фотографии с животными, навязчивые аниматоры или, например, временные татуировки с хитрой системой оплаты. Чтобы ничего не портило туристам отдых, власти и полиция курортных городов проводят специальные рейды.

«Чаще всего фотографов с животными можно увидеть на набережной Адлера ― одного из них только что поймали ― убегающего от сотрудников», ― сообщает специальный корреспондент Юлия Проценко.

Начальство мужчины пришло быстро ― документы на животных у владельца были. Мужчина показал, как содержит попугаев Аллу и Филю. Тем не менее владельца оштрафовали за навязывание услуг. Он рассказал, что цена на фото с экзотами у них указана на стенде.

Житель Санкт-Петербурга чуть было не попал на удочку хитрых фотографов. Возле океанариума ему с семьей предложили сделать фотографию с обезьяной за 500 рублей. Они согласились, после чего и подсадили попугая и лемура. В результате чего с туристов потребовали 1,5 тыс. рублей.

Настойчиво навязывают услуги летом по всему побережью ― не только сделать фото. В Анапе туристке мошенники настойчиво предложили временное тату для ребенка, что обошлось женщине в 5 тыс. рублей ― вместо заявленных в прайсе от 100 рублей.

В соцсетях люди жалуются на местных коммерсантов в Архипо-Осиповке. По их словам, они хватают за руки, чтобы предложить заплести косички, также каждые полчаса на пляже звучат зазывающие кричалки. На пляжах Джемете афроанапчане предлагают свои услуги каждый час.

Юристы рекомендуют такие услуги получать только у предпринимателей с ИП, в этом случае с них можно будет потребовать разъяснения, если что-то пойдет не так.

«Например, татуировка. Вам озвучили цену в 500 рублей, а вышло 2 тыс. Чтобы такого не было, перед оплатой необходимо потребовать документ строгой отчетности, либо товарный, либо кассовый чек в идеале. Если такое не предоставляется, то риск оказания услуги лежит полностью на потребителе», ― советует юрист Александр Кугушев.

Работа по пресечению фактов незаконного предпринимательства с использованием животных ведется по всему краю. Так, в Анапе полицейские выявили факт предоставления платных услуг при том, что у фотографа не было документов на ведение коммерческой деятельности. В Геленджике в отношении мужчины организована проверка на предмет жестокого обращения с животными. В Туапсе уличных фотографов на пляже также привлекли к ответственности. В Сочи составили два административных материала, накануне забрали у фотографа лемура.

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