Рейд по выявлению нелегальных мигрантов прошел в Краснодаре

Правоохранители проверили ресторан восточной кухни, где иностранцы могут работать.

«Сотрудники выявляют правонарушителей или иностранного гражданина проверяют документы, законность его нахождения на территории РФ. При установлении незаконности его нахождения он доставляется в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения к административной ответственности», ― отметил начальник отдела участковых уполномоченных полиции отдела полиции управления МВД России по Краснодару Виталий Запьянцев.

Всего за время рейда задержали 32 иностранных мигранта. За нарушение миграционного законодательства по решению суда иностранцев депортируют из России.

Читайте также: более 200 нелегальных мигрантов депортировали за неделю из Краснодарского края.