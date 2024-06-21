Более 200 нелегальных мигрантов депортировали за неделю из Краснодарского края

В Краснодарском крае прошел первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегал».

В течение 7 дней полицейские проверяли места пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранцев во всех городах и районах края. Больше всего нелегальных мигрантов выявили на стройках и в торговых предприятиях Краснодара, Новороссийска, Геленджика и Горячего Ключа.

За неделю сотрудники полиции пресекли более 1,3 тыс. нарушений миграционного законодательства, задокументировали более 200 случаев с признаками уголовных преступлений, приняли 203 решения об административном выдворении за пределы страны и 10 — о запрете въезда в Россию. Привлекли к ответственности пятерых работодателей, которые взяли на работу иностранцев, незаконно находящихся на Кубани.

Сотрудники полиции продолжают работу по противодействию нелегальной миграции на Кубани, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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