Минтруд: долю трудовых мигрантов уменьшат на Кубани и еще в 10 регионах

Минтруд России с учетом предложений от регионов разработал проект постановления о сокращении в 11 субъектах РФ допустимой доли иностранных работников на 2025 год.

По данным ведомства, в число регионов, в которых введут дополнительные ограничения на использование иностранной рабочей силы включили Краснодарский край, а также Оренбургскую, Челябинскую, Калужскую, Магаданскую, Рязанскую, Самарскую, Амурскую области, республики Удмуртию и Дагестан, а также Красноярский край.

Уточняется, что на Кубани введут ограничение до 50% в обрабатывающем производстве, сельском хозяйстве и лесной сфере. В сферах транспортировки и хранении, в гостинично-ресторанном бизнесе долю иностранных работников ограничат до 15%. В сферах пассажирских перевозок и автомобильного грузоперевозок труд иностранных работников полностью ограничат.

Также в Минтруде уточнили, что в целом, за исключением региональных особенностей, установленная на этот год допустимая доля иностранных работников сохраняется. В том числе на 2025 год сохраняется запрет на привлечение к работе трудовых мигрантов в аптеках, нестационарных торговых объектах, на рынках и вне магазинов, палаток, рынков, сообщает ТАСС.

Читайте также: власти Кубани опровергли фейк о привлечении 20 тыс. мигрантов из Афганистана.