Рехаб для зависимых открыли в особняке «золотой судьи» Хахалевой в Краснодаре

Принадлежащий краснодарской экс-судье Елене Хахалевой, обвиняемой в мошенничестве и служебном подлоге, особняк был сдан в аренду.

По данным СМИ, сейчас в доме размещен реабилитационный центр для зависимых. Клинику зарегистрировали в ноябре 2024 года. У клиники есть сайт, на котором размещены фотографии интерьера реабилитационного центра.

Комнаты особняка почти не изменились: в комнатах установлены теннисный стол и доска для занятий с пациентами, в одной из ванных по-прежнему стоит джакузи, пишет «КП-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», у Елены Хахалевой также есть коттедж в поселке в Ольгинка Туапсинского района. Прокуратура региона требует снести коттеджный поселок в Ольгинке, признав сделку о передаче земли 20-летней давности недействительной. Одним из ответчиков по делу проходит сын «золотой судьи» из Краснодара Елены Хахалевовой.

Экс-судью Краснодарского краевого суда 27 января задержали в аэропорту Баку. В азербайджанских правоохранительных органах сообщили, что Хахалева собиралась вылететь из Баку в Дубай, но при прохождении паспортного контроля выяснилось, что она находится в розыске.

После того, как Елену Хахалеву сняли с рейса, ее арестовали на 40 суток. Экс-судья подала жалобу об изменении меры пресечения. По данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, меру пресечения Хахалевой в виде ареста отменили и передали под надзор полиции. Позднее Азербайджан отказался экстрадировать в РФ «золотую судью».

Экс-судью Елену Хахалеву обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. По версии СК, она похитила 1 млн рублей. Хахалева находилась в международном розыске с 6 мая 2022 года. По версии СК, она похитила 1 млн рублей.

Елена Хахалева стала известна как «золотая судья» в 2017 году после свадьбы дочери, стоимость которой составила 2 млн долларов.

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