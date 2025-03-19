Суд по сносу коттеджа «золотой судьи» из Краснодара Хахалевой перенесли на осень

Разбирательство по делу о сносе коттеджного поселка в Ольгинке Туапсинского района отложили до осени.

Причина такого решения — дело о сносе домов присоединят к другому делу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Прокуратура региона требует снести коттеджный поселок в Ольгинке, признав сделку о передаче земли 20-летней давности недействительной. Одним из ответчиков по делу проходит сын «золотой судьи» из Краснодара Елены Хахалевой, сообщает «КП»-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», саму экс-судью Краснодарского краевого суда 27 января задержали в аэропорту Баку. В азербайджанских правоохранительных органах сообщили, что Хахалева собиралась вылететь из Баку в Дубай, но при прохождении паспортного контроля выяснилось, что она находится в розыске.

После того, как Елену Хахалеву сняли с рейса, ее арестовали на 40 суток. Экс-судья подала жалобу об изменении меры пресечения. По данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, меру пресечения Хахалевой в виде ареста отменили и передали под надзор полиции. Позднее Азербайджан отказался экстрадировать в РФ «золотую судью».

Экс-судью Елену Хахалеву обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. По версии СК, она похитила 1 млн рублей. Хахалева находилась в международном розыске с 6 мая 2022 года. По версии СК, она похитила 1 млн рублей.

Елена Хахалева стала известна как «золотая судья» в 2017 году — после свадьбы дочери, стоимость мероприятия составила 2 млн долларов.

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