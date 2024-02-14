Регулировать продажу алкоголя в заведениях общепита смогут регионы России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал закон, расширяющий полномочия регионов по борьбе с «наливайками».
Новый закон позволит субъектам РФ самостоятельно вводить ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в общепите и многоквартирных домах. Запретить можно будет продажу слабоалкогольных напитков — сидра, пива, пуаре и медовухи — во всех объектах общепита, кроме баров, кафе и ресторанов.
Кроме того, регионы смогут ограничивать время продажи всего алкоголя в точках общепита, кроме ресторанов, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориям. Раньше могли ограничивать только продажу крепкого алкоголя.
Закон также ужесточает требования к производству алкогольных напитков — запрещается делать пивные напитки из закупленного пива и добавлять в них этиловый спирт, а также использовать наименования, которые вводят покупателей в заблуждение насчет состава напитка.
Закон вступит в силу с 1 апреля, сообщает телеканал «360».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Госдума приняла в I чтении закон, запрещающий работу «наливаек» в многоэтажках.