Регулировать продажу алкоголя в заведениях общепита смогут регионы России

Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал закон, расширяющий полномочия регионов по борьбе с «наливайками».

Новый закон позволит субъектам РФ самостоятельно вводить ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в общепите и многоквартирных домах. Запретить можно будет продажу слабоалкогольных напитков — сидра, пива, пуаре и медовухи — во всех объектах общепита, кроме баров, кафе и ресторанов.

Кроме того, регионы смогут ограничивать время продажи всего алкоголя в точках общепита, кроме ресторанов, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориям. Раньше могли ограничивать только продажу крепкого алкоголя.

Закон также ужесточает требования к производству алкогольных напитков — запрещается делать пивные напитки из закупленного пива и добавлять в них этиловый спирт, а также использовать наименования, которые вводят покупателей в заблуждение насчет состава напитка.

Закон вступит в силу с 1 апреля, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Госдума приняла в I чтении закон, запрещающий работу «наливаек» в многоэтажках.