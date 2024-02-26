Регистрацию самокатов в России отложили на неопределенный срок

Правительство РФ дало отрицательный отзыв на внесенный в Госдуму законопроект о регистрации средств индивидуальной мобильности. Профильный комитет нижней палаты парламента рекомендовал отклонить законопроект в первом чтении.

Поправки в правила дорожного движения должны были предусматривать, с какой скоростью, как и где могут ездить владельцы электросамокатов и другим СИМ. Таких участников дорожного движения необходимо привлекать к ответственности за нарушения, но номеров на самокатах и моноколесах нет, поэтому такую технику необходимо регистрировать.

Законопроект о регистрации СИМ внесли в Госдуму еще в октябре прошлого года. В документе говорится, что регистрация необходима, чтобы устранить правовую неопределенность статуса СИМ и последующего применения видеофиксации для контроля за соблюдением ПДД.

В правительстве считают, что законопроект не предлагает комплексного решения — не ясно, какие устройства можно относить к транспортным средствам, а также не урегулированы вопросы с оформлением документов на технику.

В комитете заключили, что авторы законопроекта не учли количество используемых СИМ — большие объемы самокатов в несколько раз увеличат нагрузку на регистрационные подразделения. Соответственно, для регистрации такой техники необходимо создать отдельный орган, а это потребует дополнительных бюджетных средств, пишет «РГ».

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