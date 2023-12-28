Ограничить скорость электросамокатов в зимний сезон предложили в России

С 1 марта этого года в России установили ограничения для передвижения граждан на средствах индивидуальной мобильности. Кроме того, предельная скорость движения в пешеходных зонах не должна превышать 25 км/ч.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить в зимний период максимально допустимую скорость езды на СИМ до 5 км/ч. По его словам, установленная норма не предусматривает погодные условия, например, зимой, когда на тротуарах обледенение, а сами пешеходные зоны уменьшаются из-за снега. В таких условиях движение с разрешенной скоростью может представлять угрозу как для водителей СИМ, так и для простых пешеходов.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части снижения предельно допустимой скорости передвижения на средствах индивидуальной мобильности в зимний сезон до 5 км/ч — средней скорости движения потока граждан», — цитирует обращение Орлова RT.

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