Регионы РФ в начале 2023 года получат новые школьные автобусы и машины скорой помощи

Регионы РФ в начале 2023 года получат новые школьные автобусы и машины скорой помощи

На покупку более 1 тыс. школьных автобусов и 900 скорых в Правительстве РФ выделят около 7 млрд рублей.

Закупить автомобили нужно до конца года. Доставить их в регионы необходимо в начале 2023 года, отметил председатель правительства Михаил Мишустин.

«Это повысит доступность медицинской помощи для жителей, а дети будут комфортно и безопасно добираться до школы», — отметил он.

Закупать автомобили будут у российских производителей, сообщается в официальном Telegram-канале Правительства РФ.

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