Регионы РФ в начале 2023 года получат новые школьные автобусы и машины скорой помощи
Политика
10.11.2022 18:00
На покупку более 1 тыс. школьных автобусов и 900 скорых в Правительстве РФ выделят около 7 млрд рублей.
Закупить автомобили нужно до конца года. Доставить их в регионы необходимо в начале 2023 года, отметил председатель правительства Михаил Мишустин.
«Это повысит доступность медицинской помощи для жителей, а дети будут комфортно и безопасно добираться до школы», — отметил он.
Закупать автомобили будут у российских производителей, сообщается в официальном Telegram-канале Правительства РФ.
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