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Регионам России со следующего года будут выделять единую субсидию на развитие туризма

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/regionam-rossii-so-sleduyushhego-goda-budut-vydelyat-edinuyu-subsidiyu-na-razvitie-turizma
Регионам России со следующего года будут выделять единую субсидию на развитие туризма
Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом сообщил заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков.

По словам замминистра, обсуждается вопрос о том, чтобы со следующего года переходить на единую региональную субсидию на развитие туризма, которую уже субъекты федерации будут по своему усмотрению расходовать на приоритетные направления.

«Чтобы мы с федерального уровня… не определяли, куда региону нужно двигаться. Будут ключевые показатели, а направление регионы будут определять сами», — сказал Дмитрий Вахруков.

В России работают несколько программ поддержки развития туризма в регионах — это реализация туристического кода, строительство инфраструктуры для турмаршрутов и пляжей, поддержка предпринимательских инициатив, программа социального заказа.

Также выделяют субсидии на строительство модульных отелей и льготные кредиты на создание крупных гостинично-туристических комплексов, пишет «Российская газета».

Согласно данным Национального рейтингового агентства (НРА) в 2022 году Краснодарский край прочно удерживал первое место по развитию устойчивого туризма в России. «Серебро» оказалось у Санкт-Петербурга. На третьем месте — Москва. В пятерку лучших также вошли Татарстан и Московская область.

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