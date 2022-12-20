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Региональный сосудистый центр открыли по нацпроекту в Лабинском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/regionalnyj-sosudistyj-tsentr-otkryli-po-natsproektu-v-labinskom-rajone
Региональный сосудистый центр открыли по нацпроекту в Лабинском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Центр открыли на базе Лабинской ЦРБ по региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Врачи уже провели первую операцию по коронарному вмешательству.

«В новом региональном сосудистом центре установили ангиографический комплекс, приобрели дополнительное оборудование и провели ремонт. Теперь пациенты смогут рассчитывать на самый высокий уровень оказания специализированной кардиологической помощи в максимально сжатые сроки», — сказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

По нацпроекту «Здравоохранение» в этом году оборудовали 10 региональных сосудистых центров и 7 сосудистых отделений. Установили 18 единиц оборудования, из них 6 — ангиографические комплексы и КТ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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