Региональный сосудистый центр открыли по нацпроекту в Лабинском районе
Центр открыли на базе Лабинской ЦРБ по региональной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».
Врачи уже провели первую операцию по коронарному вмешательству.
«В новом региональном сосудистом центре установили ангиографический комплекс, приобрели дополнительное оборудование и провели ремонт. Теперь пациенты смогут рассчитывать на самый высокий уровень оказания специализированной кардиологической помощи в максимально сжатые сроки», — сказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
По нацпроекту «Здравоохранение» в этом году оборудовали 10 региональных сосудистых центров и 7 сосудистых отделений. Установили 18 единиц оборудования, из них 6 — ангиографические комплексы и КТ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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