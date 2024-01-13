Региональный оператор собрал 337 т пластиковых отходов в прошлом году на Кубани

Каждый год в Краснодарском крае растет объем отправляемого на переработку раздельно собранного пластика.

Если в 2021 году собрали 212 т пластика, то 2022 году — на 95 т больше. В прошлом году региональный оператор АО «Крайжилкомресурс» вывез на модернизированный мусоросортировочный комплекс около 337 т пластиковых отходов. В Белореченском районе отсортировали 188 т, в Апшеронском — около 16 т, в Горячем Ключе — 133 т.

Для сбора пластиковых отходов на контейнерных площадках в зоне ответственности регионального оператора установили 360 специальных контейнеров. Вторсырье вывозят на мусоросортировочный комплекс и выгружают отдельно от несортированных отходов. После этого пластик проходит глубокую досортировку, а затем — отправляется под пресс и на переработку.

Работа по сбору и переработке пластика идет в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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