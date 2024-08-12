Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» прошел на Кубани

Соревнования состоялись под Анапой, в поселке Виноградном, в День физкультурника в рамках федеральной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая охватывает 39 регионов страны.

«В рамках программы оказывается поддержка гражданам на улучшение жилищных условий, предоставляются субсидии муниципальным образованиям на организацию и благоустройство сельских территорий, на строительство социальных объектов. Спектр ее действий достаточно широкий», — отмечает начальник отдела развития сельских территорий Краснодарского края Александр Бойко.

В Краснодарском крае одним из главных видов спорта в рамках соревнований стал пляжный волейбол. Также на марафоне провели семейные эстафеты, командные соревнования и сдали нормативы ГТО. Принять участие в мероприятии смогли желающие всех возрастов и разной физической подготовки — и профессионалы, и спортсмены-любители. Всего было 20 команд, в числе которых были целые семьи.

«Мы за здоровый образ жизни и приучаем детей к этому. Наши дети — спортсмены. У нас тут представители всех поколений: старшему члену команды, дедушке, 65 лет, а самому младшему — 6 месяцев», — делится семья Лизун из Анапы.

Главным соперником этой команды стала семья Хабаровых. По их словам, все члены семьи тренируются всю жизнь, а в соревнованиях участвуют уже не в первый раз. Вместе с ними в команде глава Виноградного сельского поселения.

«Наша задача — победить. И лозунг «Главное не победа, а участие» —это не наш лозунг. Это придумали слабаки. Главное — победа. Мы должны быть мы первыми, надо всегда стремиться к этому», — говорит глава Виноградного сельского округа Александр Кудаев.

По итогам соревнований семейную эстафету выиграла семья Лизун, а Хабаровы заняли второе место. Они будут представлять Кубань на Всероссийском финале соревнований, который пройдет в Подмосковье.

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