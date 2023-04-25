Региональный этап Всероссийского движения «Профессионалы» стартовал в Краснодарском крае

Об этом в своих социальных сетях сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

В рамках регионального этапа на площадках 38 образовательных организаций проведут состязания по 83 компетенциям.

«Свои навыки смогут продемонстрировать не только студенты учреждений СПО, но и школьники. Из 565 участников 47 — юниоры. Среди компетенций, представленных на чемпионате — поварское дело, туризм, преподавание в младших классах, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, парикмахерское дело, технология моды и многие другие», — написала Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Замглавы региона также отметила, что впервые на Кубани пройдут соревнования по компетенции «Слесарная деятельность по ремонту и обслуживанию дорожно-строительных машин и механизмов».

Победители регионального этапа летом примут участие в отборочных соревнованиях. По их результатам станут известны финалисты, которые представят Краснодарский край в ноябре в финальном поединке в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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