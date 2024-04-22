Региональный чемпионат «Абилимпикс» стартует 23 апреля в Краснодарском крае

Соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдут с 23 по 25 апреля в Армавире.

В этом году в региональном турнире примут участие 530 человек в возрасте от 14 до 65 лет. Участники будут соревноваться в профессиональном мастерстве в 37 компетенциях. Работу конкурсантов будут оценивать 185 экспертов. В рамках чемпионата впервые проведут «Фестиваль возможностей» для лиц с тяжелыми нарушениями развития.

«Участники будут выполнять задания по трем компетенциям: декорирование предметов интерьера, мастер кукол и рисование картин пластилином. Все конкурсанты «Фестиваля возможностей» получат сертификаты участников», — рассказала замдиректора Армавирского индустриально-строительного техникума Мария Вишнякова.

Состязания пройдут отдельно для трех категорий конкурсантов — среди школьников, студентов и специалистов. Площадки соревнований разместили в семи колледжах Армавира и Новокубанском аграрно-политехническом техникуме. Для детей-инвалидов дошкольного и младшего школьного возраста пройдет «Фестиваль знакомства с профессией».

В дни проведения чемпионата колледжи и техникумы региона проведут дни открытых дверей для учеников коррекционных и специализированных школ, а также для школьников, имеющих инвалидность или ограниченные возможности здоровья.

Чемпионат проводят при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и Регионального Центра развития движения «Абилимпикс» на базе Армавирского индустриально-строительного техникума, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в прошлом году на чемпионате «Абилимпикс» команда Кубани завоевала шесть медалей.