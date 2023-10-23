Кондратьев: на чемпионате «Абилимпикс» команда Кубани завоевала шесть медалей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 23 октября рассказал об итогах чемпионата «Абилимпикс-2023».

«На конкурсе профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья команда из Краснодарского края завоевала 6 медалей. Впервые в истории соревнования дополнительно в копилку нашей команды добавились специальная награда «За волю к победе» и бронза в конкурсе символов «Абилимпикс». Поздравляю Данила Количаева, Валерию Пересадову, Даниила Сильченко, Александра Херсонец, Александру Злобину, Артема Угринович и Алика Билалова с заслуженными победами. Уверен, что наши земляки еще не раз докажут, что Кубань — родина талантливых и целеустремленных людей, и для них нет ничего невозможного!» — написал Кондратьев в Telegram.

Финал национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» прошел в Москве с 20 по 23 октября. В составе делегации — 10 школьников, 4 студента и 12 специалистов, которые представляли школы и учреждения среднего профессионального образования Краснодара, Армавира, Новокубанского и Кореновского районов.

Всего в чемпионате участвовали более 750 победителей региональных этапов и 76 регионов страны, в том числе ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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